Кіноіндустрія в безпеці: в Голлівуді співробітники студій скасували страйк

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За словами учасників переговорів, Міжнародний альянс працівників театральної сцени (IATSE), який представляє близько 60 тисяч закулісних працівників кіно і телебачення, в суботу уклав попередню угоду з продюсерами, щоб запобігти страйку, що загрожував викликати масові заворушення в Голлівуді. Агентство пише, що співробітники найбільшої студії твердо стояли на своїх вимогах, і були готові одноголосно покинути свої робочі місця.

Пандемія COVID-19 викликала відставання у виробництві, в результаті чого бригади працювали до 14 годин на день за низьку зарплату. Профспілка пригрозив почати страйк з понеділка, 18 жовтня, якщо не зможе досягти угоди з Альянсом продюсерів кіно і телебачення (AMPTP). Страйк призвів би до зупинки виробництва фільмів і телебачення в Сполучених Штатах, що стало б найбільшою зупинкою з часів страйку голлівудських сценаристів 2007-2008 років. Зупинка вразила б широке коло медіа-компаній, включаючи Netflix Inc (NFLX.O), Walt Disney Co (DIS.N) і Comcast Corp (CMCSA.O).

Нагадаємо, 14 жовтня стало відомо, що знімальні групи Голлівуду на наступному тижні почнуть найбільшу страйк з 1940-х років, якщо студії не виконають вимоги щодо поліпшення умов праці, що може зупинити багатомільярдну індустрію. Якби сторонам не вдалося домовитися, то страйк IATSE стала б першим загальнонаціональним рухом в історії працівників театральної сцени. Остання суперечка профспілкової організації з керівництвом кіностудій мала місце в 1945 році.