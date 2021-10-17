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Киноиндустрия в безопасности: в Голливуде сотрудники студий отменили забастовку

Киноиндустрия в безопасности: в Голливуде сотрудники студий отменили забастовку

Киев  •  УНН

 • 29468 просмотра

КИЕВ. 17 октября. УНН. Голливудские съемочные группы сообщили, что студии и продюсеры согласились на трехлетний контракт. Таким образом киноиндустрии Голливуда удалось избежать крупнейшей забастовки со стороны работников киноиндустрии из-за невыплат зарплат. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.

Детали

По словам участников переговоров, Международный альянс работников театральной сцены (IATSE), который представляет около 60 тысяч закулисных работников кино и телевидения, в субботу заключил предварительную сделку с продюсерами, чтобы предотвратить забастовку, которая грозила вызвать массовые беспорядки в Голливуде. Агентство пишет, что сотрудники крупнейшей студии твердо стояли на своих требованиях, и были готовы единогласно покинуть свое место работы.

Пандемия COVID-19 вызвала отставание в производстве, в результате чего бригады работали до 14 часов в день, за низкую зарплату. Профсоюз пригрозил начать забастовку с понедельника, 18 октября, если не сможет достичь соглашения с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP). Забастовка привела бы к остановке производства фильмов и телевидения в Соединенных Штатах, что стало бы крупнейшей остановкой со времен забастовки голливудских сценаристов 2007-2008 годов. Она поразила бы широкий круг медиа-компаний, включая Netflix Inc (NFLX.O), Walt Disney Co (DIS.N) и Comcast Corp (CMCSA.O).

Напомним 14 октября стало известно, что съемочные группы Голливуда на следующей неделе начнут крупнейшую забастовку с 1940-х годов, если студии не выполнят требования по улучшению условий труда, что может остановить многомиллиардную индустрию. Если бы сторонам не удалось договориться, то забастовка IATSE стала бы первым общенациональным движением в истории работников театральной сцены. Последний спор профсоюзной организации с руководством киностудий имел место в 1945 году. 

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