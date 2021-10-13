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Голливудские съемочные группы выйдут на крупнейшую забастовку за последние десятилетия

Голливудские съемочные группы выйдут на крупнейшую забастовку за последние десятилетия

Киев  •  УНН

 • 26233 просмотра

КИЕВ. 14 октября. УНН. Съемочные группы Голливуда на следующей неделе начнут крупнейшую забастовку с 1940-х годов, если студии не выполнят требования по улучшению условий труда, что может остановить многомиллиардную индустрию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP News Agency.

Детали

Международный альянс работников театральной сцены (IATSE), представляющий 60 тысяч работников кино и телевидения, от операторов до декораторов и дизайнеров костюмов, в течение нескольких месяцев вел переговоры с ведущей отраслевой организацией, представляющей такие компании, как Disney, Warner и Netflix.

IATSE сообщает, что, несмотря на месяцы переговоров, голливудские студии проигнорировали их требования о сокращении рабочего времени, более длительных перерывах между сменами и повышении оплаты труда для людей с низкими доходами.

"Без даты окончания мы могли бы продолжать говорить вечно. Наши участники заслуживают того, чтобы их основные потребности были удовлетворены сейчас", - сообщил глава IATSE Мэтью Леб, назначив крайний срок на понедельник.

В связи с тем, что производство фильмов и телепрограмм снова пытаются нарастить после принудительного закрытия после Covid-19, IATSE требует жестких штрафов за производство, которое заставляет участников работать во время обеденных перерывов.

Леб также раскритиковал неспособность Голливуда обновить часто низкие зарплаты для членов съемок, работающих над проектами для потоковых платформ, которые сегодня имеют бюджеты, сравнимые с традиционными голливудскими блокбастерами.

Добавим

Если сторонам не удастся договориться, то забастовка IATSE станет первым общенациональным движением в истории работников театральной сцены. Последний спор профсоюзной организации с руководством киностудии имел место в 1945 году. Тогда 77 декораторов Warner Bros на шесть месяцев приостановили свою работу, что в конечном итоге вылилось в беспорядки у ворот студии. Эпизод вошел в историю как "Кровавая пятница в Голливуде".

В отличие от IATSE, другой профсоюз - Гильдия сценаристов США - неоднократно оказывалась на грани забастовок. Так, в 2007-2008 годах сценаристы бастовали в течение 100 дней, требуя увеличения процентов отчислений авторам за продажи кино-и телепродукции. Забастовка привела к временному прекращению кинопроизводства и принесла студиям многомиллионные убытки.

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