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Голлівудські знімальні групи вийдуть на найбільший страйк за останні десятиліття

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КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Знімальні групи Голлівуду на наступному тижні почнуть найбільший страйк з 1940-х років, якщо студії не виконають вимоги щодо поліпшення умов праці, що може зупинити багатомільярдну індустрію. Про це інформує УНН з посиланням на AFP News Agency.

Деталі

Міжнародний альянс працівників театральної сцени (IATSE), який представляє 60 тисяч працівників кіно і телебачення, від операторів до декораторів і дизайнерів костюмів, протягом декількох місяців вів переговори з провідною галузевою організацією, що представляє такі компанії, як Disney, Warner і Netflix.

IATSE повідомляє, що, попри місяці переговорів, голлівудські студії проігнорували їх вимоги про скорочення робочого часу, більш тривалих перервах між змінами і підвищення оплати праці для людей з низькими доходами.

"Без дати закінчення ми могли б продовжувати говорити вічно. Наші учасники заслуговують того, щоб їх основні потреби були задоволені зараз", - повідомив глава IATSE Метью Леб, призначивши крайній термін на понеділок.

У зв'язку з тим, що виробництво фільмів і телепрограм знову намагаються наростити після примусового закриття після Covid-19, IATSE вимагає жорсткіших штрафів за виробництво, яке змушує учасників працювати під час обідніх перерв.

Леб також розкритикував нездатність Голлівуду оновити часто низькі зарплати для членів зйомок, що працюють над проектами для потокових платформ, які сьогодні мають бюджети, порівнянні з традиційними голлівудськими блокбастерами.

Додамо

Якщо сторонам не вдасться домовитися, то страйк IATSE стане першим загальнонаціональним рухом в історії працівників театральної сцени. Остання суперечка профспілкової організації з керівництвом кіностудії мала місце в 1945 році. Тоді 77 декораторів Warner Bros на шість місяців призупинили свою роботу, що в кінцевому підсумку вилилося в безлади біля воріт студії. Епізод увійшов в історію як "Кривава п'ятниця в Голлівуді".

На відміну від IATSE, інша профспілка - Гільдія сценаристів США - неодноразово опинялася на межі страйків. Так, в 2007-2008 роках сценаристи страйкували протягом 100 днів, вимагаючи збільшення відсотків відрахувань авторам за продажі кіно-і телепродукції. Страйк призвів до тимчасового припинення кіновиробництва і приніс студіям багатомільйонні збитки.

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