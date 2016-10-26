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Кінофестиваль “Молодість” досяг екватора

Кінофестиваль “Молодість” досяг екватора

Київ • УНН

 • 8674 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка 22 жовтня відкрився Міжнародний кінофестиваль “Молодість”. Кінофестиваль вже досяг екватора, тож організатори згадали найвизначніші і найцікавіші події фестивалю, повідомляє УНН.

Першого дня на фестивалі була показана програма “Іллєнко ’80” — кінокартини неперевершеного вітчизняного майстра Юрія Іллєнка, публіка побачила стрічку “Аустерліц” Сергія Лозниці про “життя” колишніх концтаборів. “Молодість — дітям” відкрилася першим українським анімаційним фільмом “Микита Кожум’яка”. На церемонії відкриття фестивалю угорська режисерка Марта Месарош отримала Скіфського оленя за неоціненний внесок у світове кіномистецтво, а режисер Віктор Олендер — премію Довженка за документальну стрічку про українського актора Костянтина Степанкова.

Другого фестивального дня стартували Студентський конкурс короткометражок, програма Сонячний Зайчик із фільмом “Тео і Юго в одному човні”, програми Литовський фокус, французькомовне та німецькомовне кіно. Вперше на “Молодості” представлена програма Угорська рапсодія, яку презентувала Марта Месарош своїм фільмом “Непохований мрець”. Програма Жахи Молодості також вперше за історію фестивалю стартувала із фільмом “Шеллі”.

Шекспір у кіно — цікава добірка фільмів за мотивами п’єс англійського драматурга, — розпочалася британською стрічкою "Буря“. Британський сценарист та режисер Бен Шеррок провів майстер-клас про те, як зняти перший фільм.

Третій день фестивалю відзначився стартом короткометражного конкурсу, Скандинавської панорами та показом стрічки “Атомоград. Монтаж утопії”, що була тепло сприйнята на Міжнародному фестивалі кіно та урбаністики “86”.

У рамках програми спеціальних подій була показана стрічка “Воля або Смерть!” американського режисера українського походження Дем’яна Колодія. Фільм присвячений подіям Революції Гідності.

Не обійшлося у цей день і без майстер-класів. Цього разу від режисерів Жака Мартіно та Фелікса Тіссі.

Четвертого фестивального дня відбулася презентація документального фільму “Лобановський назавжди”, присвячений видатному футболісту і тренеру. Картина отримала чимало вдячних відгуків. Цього ж дня відбулася демонстрація кінострічки “Маріуполіс” — розповідь про життя у місті Маріуполь у час української кризи. А режисер стрічки розказав на своєму майстер-класі про відносини естетики і політики в документальному кіно.

Тоді ж закінчився й Короткометражний конкурс та конкурс Студентських фільмів. Повні зали зібрали фільми “Сміття”, “Страх” та “Щасливий Рай”.

А попереду на глядачів чекають ще чотири фестивальні дні, ще більш насичені цікавими подіями та вражаючими фільмами.

Нагадаємо, офіційним партнером та спонсором гран-прі КМКФ “Молодість” виступила лотерея “Лото-Забава”. Оператор державних лотерей “М.С.Л.”, одним з головних брендів якого є лотерея “Лото-Забава”, вже понад 15 років залишається постійним партнером КМКФ “Молодість”.

За весь час лотерейний оператор нагородив переможців кінофестивалю призами на суму понад 4 млн 160 тисяч гривень

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