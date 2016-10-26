Кинофестиваль "Молодость" достиг экватора

В первый день на фестивале была показана программа "Ильенко '80" - кинокартины непревзойденного отечественного мастера Юрия Ильенко, публика увидела фильм "Аустерлиц" Сергея Лозницы о "жизни" бывших концлагерей. "Молодость - детям" открылась первым украинским анимационным фильмом "Никита Кожемяка". На церемонии открытия фестиваля венгерский режиссер Марта Месарош получила Скифского оленя за неоценимый вклад в мировое киноискусство, а режиссер Виктор Олендер - премию Довженко за документальную ленту об украинском актера Константина Степанкова.

Второго фестивального дня стартовали Студенческий конкурс короткометражек, программа Солнечный Зайчик с фильмом "Тео и Юго в одной лодке", программы Литовский фокус, франкоязычная и немецкоговорящее кино. Впервые на "Молодости" представлена ​​программа Венгерская рапсодия, которую презентовала Марта Месарош своим фильмом "Непогребенный мертвец". Программа Ужасы Молодости также впервые за историю фестиваля стартовала с фильмом "Шелли".

Шекспир в кино - интересная подборка фильмов по мотивам пьес английского драматурга, - началась британской лентой "Буря". Британский сценарист и режиссер Бен Шеррок провел мастер-класс о том, как снять первый фильм.

Третий день фестиваля отметился стартом короткометражного конкурса, Скандинавской панорамы и показом фильма "Атомоград. Монтаж утопии ", которая была тепло воспринята на Международном фестивале кино и урбанистики" 86 ".

В рамках программы специальных событий была показана лента "Воля или Смерть!" американского режиссера украинского происхождения Демьяна Колодия. Фильм посвящен событиям Революции Достоинства.

Не обошлось в этот день и без мастер-классов. На этот раз от режиссеров Жака Мартино и Феликса Тисси.

Четвертого фестивального дня состоялась презентация документального фильма "Лобановский навсегда", посвященный выдающемуся футболисту и тренеру. Картина получила немало благодарных отзывов. В этот же день состоялась демонстрация фильма "Мариуполис" - рассказ о жизни в городе Мариуполь в время украинского кризиса. А режиссер ленты рассказал на своем мастер-классе об отношениях эстетики и политики в документальном кино.

Тогда же закончился и Короткометражный конкурс и конкурс студенческих фильмов. Полные залы собрали фильмы "Мусор", "Страх" и "Счастливый Рай".

А впереди зрителей ждут еще четыре фестивальных дня, еще более насыщенные интересными событиями и впечатляющими фильмами.

Напомним, официальным партнером и спонсором Гран-при КМКФ "Молодость" выступила лотерея "Лото-Забава". Оператор государственных лотерей "М.С.Л.", одним из главных брендов которого является лотерея "Лото-Забава", уже более 15 лет остается постоянным партнером КМКФ "Молодость".

За все время лотерейный оператор наградил победителей кинофестиваля призами на сумму более 4,16 млн. гривен .