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Кім Чен Ин готовий допустити інспекторів на ядерні полігони – Помпео

Київ • УНН

 • 6657 перегляди

КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Північна Корея може допустити міжнародних інспекторів на демонтовані випробувальні ядерні полігони. Про це заявив західним ЗМІ державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео, передає УНН з посиланням на "Радіо Свобода".

Таку заяву він зробив після зустрічі з північнокорейським лідером Кім Чен Ином. На думку Помпео, під час цієї зустрічі було досягнуто "значного прогресу".

"Лідер Кім сказав, що готовий впустити їх", – сказав Помпео, маючи на увазі візит на демонтований полігон Пхунгері.

За словами держсекретаря США, візит відбудеться після того, як сторони домовляться щодо питань логістики.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кім Чен Ин сподівається на прогрес по денуклеаризації під час нової зустрічі з Трампом

"Знадобиться вирішити чимало питань із перевезенням і забезпеченням, щоб це здійснити", – заявив Помпео на прес-брифінгу в Сеулі перед своїм від’їздом до китайського Пекіна.

Крім того, сторони досягнули домовленості про другий саміт Кім Чен Ина з президентом США Дональдом Трампом, повідомили раніше в офісі президента Південної Кореї.

Як повідомляв УНН, вчора державний секретар США Майк Помпео повідомив, що під час своєї подорожі до столиці КНДР Пхеньяну провів зустріч з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

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