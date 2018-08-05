Кількість жертв землетрусу в Індонезії зросла до 39
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Щонайменше 39 людей загинули у результаті потужного землетрусу, що стався в неділю на індонезійському острові Ломбок. Про це з посиланням на Агентство із запобігання стихійним лихам країни повідомило агентство DPA, передає УНН.
Раніше було відомо про 19 загиблих.
Нагадаємо, за інформацією Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру, на острові Ломбок стався землетрус магнітудою 6,6. Епіцентр підземних поштовхів знаходився в 49 км на північний схід від міста Матарам (319 тис. жителів). Осередок залягав на глибині 10 км.