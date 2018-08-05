Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 39
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. По меньшей мере 39 человек погибли в результате мощного землетрясения, произошедшего в воскресенье на индонезийском острове Ломбок. Об этом со ссылкой на Агентство по предотвращению стихийных бедствий страны сообщило агентство DPA, передает УНН.
Ранее было известно о 19 погибших.
Напомним, по информации Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, на острове Ломбок произошло землетрясение магнитудой 6,6. Эпицентр подземных толчков находился в 49 км к северо-востоку от города Матарам (319 тыс. жителей). Очаг залегал на глубине 10 км.