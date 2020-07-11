Кількість жертв коронавірусу у Франції перевищила 30 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Понад 30 тис. людей померли у Франції з початку пандемії. Про це йдеться в поширеному в п'ятницю комюніке Міністерства охорони здоров'я республіки, передає УНН.
"30 004 людини померли у Франції з початку пандемії", - зазначили у відомстві. Там додали, що з них 19 528 осіб померли в лікарнях.
У відомстві також зазначили, що в лікарнях в даний час після зараження коронавірусом знаходяться 7 062 людини, з яких 496 - в реанімації.
"78 388 осіб виписалися і повернулися додому", - підкреслили в міністерстві.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 52 043 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1345 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.