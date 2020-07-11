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19 березня, 18:42 • 98737 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 137869 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 116299 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 130640 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

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19 березня, 08:45 • 135088 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 124450 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 169825 перегляди

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Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 125440 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 124308 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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Кількість жертв коронавірусу у Франції перевищила 30 тис. осіб

Кількість жертв коронавірусу у Франції перевищила 30 тис. осіб

Київ • УНН

 • 11534 перегляди

КИЇВ. 11 липня. УНН. Понад 30 тис. людей померли у Франції з початку пандемії. Про це йдеться в поширеному в п'ятницю комюніке Міністерства охорони здоров'я республіки, передає УНН.

"30 004 людини померли у Франції з початку пандемії", - зазначили у відомстві. Там додали, що з них 19 528 осіб померли в лікарнях.

У відомстві також зазначили, що в лікарнях в даний час після зараження коронавірусом знаходяться 7 062 людини, з яких 496 - в реанімації.

"78 388 осіб виписалися і повернулися додому", - підкреслили в міністерстві.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 52 043 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1345 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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