Кількість загиблих внаслідок удару по Кривому Рогу зросла до 5
Київ • УНН
У Кривому Розі зросла до 5 кількість загиблих внаслідок удару по готелю, де перебували волонтери з України, США та Британії. 32 людини постраждали, 22 з них залишаються у лікарнях.
Внаслідок удару балістикою по готелю в Кривому Розі, куди заселилися волонтери з України, США та Британії, кількість загиблих зросла до 5, 22 постраждалих залишається в лікарні. Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає УНН.
До 5 збільшилася кількість загиблих внаслідок ворожої атаки по Кривому Рогу 5 березня. На жаль, у лікарні померла 60-річна жінка
Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак також розповів, що постраждали 32 людини, з них 22 залишається у лікарнях.
Нагадаємо
рф вдарила балістикою по готелю, куди заселилися волонтери з України, США та Британії.
УНН раніше повідомляв, що на місці російського ракетного удару у Кривому Розі завершено рятувальні роботи.