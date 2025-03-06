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Кількість загиблих внаслідок удару по Кривому Рогу зросла до 5

Київ • УНН

 • 20376 перегляди

У Кривому Розі зросла до 5 кількість загиблих внаслідок удару по готелю, де перебували волонтери з України, США та Британії. 32 людини постраждали, 22 з них залишаються у лікарнях.

Кількість загиблих внаслідок удару по Кривому Рогу зросла до 5

Внаслідок удару балістикою по готелю в Кривому Розі, куди заселилися волонтери з України, США та Британії, кількість загиблих зросла до 5, 22 постраждалих залишається в лікарні. Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає УНН.

До 5 збільшилася кількість загиблих внаслідок ворожої атаки по Кривому Рогу 5 березня. На жаль, у лікарні померла 60-річна жінка 

- повідомили в прокуратурі.

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак також розповів, що постраждали 32 людини, з них 22 залишається у лікарнях.

Нагадаємо

рф вдарила балістикою по готелю, куди заселилися волонтери з України, США та Британії.

УНН раніше повідомляв, що на місці російського ракетного удару у Кривому Розі завершено рятувальні роботи.

Павло Башинський

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