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Количество погибших в результате удара по Кривому Рогу возросло до 5

Киев • УНН

 • 20375 просмотра

В Кривом Роге возросло до 5 количество погибших в результате удара по гостинице, где находились волонтеры из Украины, США и Британии. 32 человека пострадали, 22 из них остаются в больницах.

Количество погибших в результате удара по Кривому Рогу возросло до 5

В результате удара баллистической ракетой по гостинице в Кривом Роге, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии, количество погибших возросло до 5, 22 пострадавших остаются в больнице. Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает УНН.

До 5 увеличилось количество погибших в результате вражеской атаки по Кривому Рогу 5 марта. К сожалению, в больнице скончалась 60-летняя женщина 

- сообщили в прокуратуре.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак также рассказал, что пострадали 32 человека, из них 22 остаются в больницах.

Напоминаем

рф ударила баллистической ракетой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии.

УНН ранее сообщал, что на месте российского ракетного удара в Кривом Роге завершены спасательные работы.

Павел Башинский

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