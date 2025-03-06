Количество погибших в результате удара по Кривому Рогу возросло до 5
Киев • УНН
В Кривом Роге возросло до 5 количество погибших в результате удара по гостинице, где находились волонтеры из Украины, США и Британии. 32 человека пострадали, 22 из них остаются в больницах.
В результате удара баллистической ракетой по гостинице в Кривом Роге, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии, количество погибших возросло до 5, 22 пострадавших остаются в больнице. Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает УНН.
До 5 увеличилось количество погибших в результате вражеской атаки по Кривому Рогу 5 марта. К сожалению, в больнице скончалась 60-летняя женщина
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак также рассказал, что пострадали 32 человека, из них 22 остаются в больницах.
Напоминаем
рф ударила баллистической ракетой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии.
УНН ранее сообщал, что на месте российского ракетного удара в Кривом Роге завершены спасательные работы.