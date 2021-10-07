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Кількість загиблих під час землетрусу в Пакистані зросла до 20

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Щонайменше 20 людей загинули в результаті землетрусу, зафіксованого в ніч на четвер на півдні Пакистану. Про це УНН повідомляє з посиланням на CNN.

Деталі

Рятувальні служби також зафіксували більше ніж 300 поранених у результаті землетрусу магнітудою до 5,9 бала.

За даними Геологічної служби США (USGS), землетрус стався біля міста Харнай, що лежить у горах, у провінції Белуджистан. Землетрус почався приблизно о 3 годині ночі за місцевим часом.

Геологічна служба США спочатку виміряла силу землетрусу силою 5,7 бала, але через кілька годин змінила її до 5,9 бала.

За даними Воєнізованої правоохоронної групи провінції Белуджистан, у результаті землетрусу в Харнаї обрушилися деякі будинки.

Цитата:

"З 3 години ранку йде рятувальна операція. Постраждалі були доставлені в лікарню на вертольоті", - заявив районний комісар Сохаїл Афріді.

Додамо

Раніше повідомлялося про 15 загиблих у результаті землетрусу в Пакистані.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався за 102 км на північний схід від міста Кветта (населення близько 733 тис. жителів). Осередок землетрусу залягав на глибині 10 км.

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