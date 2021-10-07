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Количество погибших во время землетрясения в Пакистане возросло до 20

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 октября. УНН. По меньшей мере 20 человек погибли в результате землетрясения, зафиксированного в ночь на четверг на юге Пакистана. Об этом УНН сообщает со ссылкой на CNN.

Детали

Спасательные службы также зафиксировали более чем 300 раненых в результате землетрясения магнитудой до 5,9 балла.

По данным Геологической службы США (USGS), землетрясение произошло возле города Харнай, расположенного в горах, в провинции Белуджистан. Землетрясение началось примерно в 3 часа ночи по местному времени.

Геологическая служба США первоначально измерила силу землетрясения силой 5,7 балла, но несколько часов спустя изменила ее до 5,9 балла.

По данным Военизированной правоохранительной группы провинции Белуджистан, в результате землетрясения в Харнае обрушились некоторые дома.

Цитата:

“С 3 часов утра идет спасательная операция. Пострадавшие были доставлены в больницу на вертолете”, - заявил районный комиссар Сохаил Африди.

Добавим

Ранее сообщалось о 15 погибших в результате землетрясения в Пакистане.

Эпицентр подземных толчков располагался в 102 км к северо-востоку от города Кветта (население около 733 тыс. жителей). Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

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