Кількість українських туристів у Грузії цього року зросла на 70%

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Денис Шмигаль підкреслив, що динаміка двосторонньої торгівлі товарами між Україною та Грузією вийшла на позитивний тренд, досягнувши за підсумками 5 місяців 2021 року 32% зростання.

“Сподіваюся, нам вдасться розвинути його після експертних перемовин у рамках Спільної міжурядової українсько-грузинської комісії з питань економічного співробітництва, десяте засідання якої заплановано провести у Тбілісі наприкінці вересня цього року”, — сказав прем’єр-міністр України.

Також Шмигаль висловив зацікавленість у подальшому інтенсивному розвитку транзитного потенціалу залізниць України та Грузії із використанням наявної інфраструктури Чорноморських портів і переправ між державами.

Прем’єр-міністр Грузії також зауважив, що сторони інтенсифікували двостороннє співробітництво та перейшли на новий рівень. Зокрема, країни працюють у напрямку енергетики, транспорту та цифрового ринку.

“Цього року кількість українських туристів у Грузії збільшилася на 70%. Ми розглянули ті кроки, які мають бути зроблені, щоб наш товарообіг досяг 1 млрд доларів. Ми вже завершили взаємне визнання сертифікатів про вакцинацію проти COVID-19, що полегшить пересування громадян Грузії до України та громадян України до Грузії”, — відзначив Іраклій Гарібашвілі.

Нагадаємо, свій візит в Україну глава уряду Грузії здійснює в рамках участі у саміті “Кримської платформи”.