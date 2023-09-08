Кількість постраждалих від ворожого удару по Кривому Рогу зросла до 44
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Постраждалих внаслідок удару російських військ по Кривому Рогу вже 44 особи, відомо про одного загиблого, повідомили у п'ятницю в МВС України, пише УНН.
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"Кривий Ріг. За попередніми даними, станом на 11:00 загинула 1 особа, ще 44 – постраждали", - повідомили у МВС у Telegram.
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У пункті психологічної допомоги ДСНС надано допомогу 68 особам.
Роботи тривають. На місці працюють всі необхідні служби, вказали у МВС.
Нагадаємо
8 вересня військові рф завдали ракетний удар по місту Кривий Ріг.