Кількість постраждалих правоохоронців під Радою зросла до 14 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Кількість постраждалих правоохоронців внаслідок сутичок під будівлею Верховної Ради України збільшилася до 14. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у м.Києві, передає УНН.
“На даний час встановлено, що у результаті подій біля Верховної Ради постраждало 14 працівників поліції”, - йдеться у повідомленні.
Як зазначається у потерпілих травми різного ступеню тяжкості. Зокрема, попередньо, лікарі діагностували у них перелом ключиці, щелепи, носа та численні гематоми. Медики надають допомогу постраждалим, а у разі необхідності правоохоронців доставлятимуть у лікарняні заклади.
Слідчим відділом Печерського управління поліції відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.
Як повідомляв УНН, у МВС анонсували відкриття провадження за хуліганство через сутички під Радою.