Число пострадавших правоохранителей под Радой возросло до 14 человек

“В настоящее время установлено, что в результате событий возле Верховной Рады пострадали 14 сотрудников полиции”, — говорится в сообщении.

Как отмечается, у пострадавших травмы различной степени тяжести. В частности, предварительно, врачи диагностировали у них перелом ключицы, челюсти, носа и многочисленные гематомы. Медики оказывают помощь пострадавшим, а в случае необходимости правоохранителей будут доставлять в лечебные учреждения.

Следственным отделом Печерского управления полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Начато уголовное производство по ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Как сообщал УНН, в МВД анонсировали открытие производства за хулиганство из-за столкновений под Радой.