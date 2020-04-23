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Кількість хворих на COVID-19 у Хмельницькій області зросла до 65 випадків

Кількість хворих на COVID-19 у Хмельницькій області зросла до 65 випадків

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. В Хмельницькій області зафіксовано вже 65 випадків COVID-19. 3 нових випадки підтвердили у членів однієї сім'ї. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Хмельницької міської ради.

"Станом на 9:40 в Хмельницькій області 65 лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19. З них: 7 одужало, 5 летальних випадків, 1 на контролі Чернівецького лабораторного центру. 3 нових випадки підтвердили у жителів Городоцького району, членів однієї сім'ї", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що загалом у Хмельницькому зафіксовано 15 випадків захворювання на COVID-19. 4 - одужали, 1 - померла, 1 - в лікарні, 9 - легкі форми, лікуються амбулаторно.

"В інфекційній лікарні станом на 8:30 43 хворих. Поступило 10, серед них 4 з COVID-19 (усі з Чемеровецького району), 3 особи із підозрою на COVID-19, 3 з ГРВІ та з пневмоніями. В інфекційній лікарні 18 хворих на COVID-19, з них 1 хвора з Хмельницького, хворих з підозрою - 3, з них 1 з Хмельницького", - зазначається в повідомленні.

Окрім того, в інфекційній лікарні 29 хворих з пневмоніями, в міській - 1, в міській дитячій - 2.

Як повідомлялося раніше, в Хмельницькій області було зафіксовано 61 випадок COVID-19.

Нагадаємо, в Україні на 9 годину 23 квітня зафіксовано 7 170 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 187 летальні.

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