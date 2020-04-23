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Количество больных COVID-19 в Хмельницкой области возросло до 65 случаев

Количество больных COVID-19 в Хмельницкой области возросло до 65 случаев

Киев  •  УНН

 • 17650 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. В Хмельницкой области зафиксировано уже 65 случаев COVID-19. 3 новых случая подтвердили у членов одной семьи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Хмельницкого городского совета.

"По состоянию на 9:40 в Хмельницкой области 65 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Из них 7 выздоровели, 5 летальных исходов, 1 на контроле Черновицкого лабораторного центра. 3 новых случая подтвердили у жителей Городокского района, членов одной семьи", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что всего в Хмельницком зафиксировано 15 случаев заболевания COVID-19. 4 - выздоровели, 1 - умерла, 1 - в больнице, 9 - легкие формы, лечатся амбулаторно.

"В инфекционной больнице по состоянию на 8:30 43 больных. Поступило 10, среди них 4 с COVID-19 (все из Чемеровецкого района), 3 человека с подозрением на COVID-19, 3 с ОРВИ и с пневмониями. В инфекционной больнице 18 больных на COVID-19, из них 1 больная из Хмельницкого, больных с подозрением - 3, из них 1 из Хмельницкого", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в инфекционной больнице 29 больных с пневмониями, в городской - 1, в городской детской - 2.

Как сообщалось ранее, в Хмельницкой области было зафиксировано 61 случай COVID-19.

Напомним, в Украине на 9 часов 23 апреля зафиксировано 7 170 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 187 летальных.

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