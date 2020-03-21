Кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила 275 тисяч осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Станом на 5:55 суботи загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 11397 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).
Всього у світі 275429 інфікованих. У свою чергу, у світі одужали 88250 людей.
У Китаї спостерігається зниження кількості хворих. Напередодні з провінції Хубей в Китаї відкликали 3,7 тис. медиків через поліпшення епідемічної ситуації.
Країнами з найбільш швидким поширенням коронавірусу залишаються Італія (47021), Іспанія (21571), Німеччина (19848), Іран (19644) і США (19624).
Нагадаємо, в Україні уже підтверджено 41 випадок COVID-19.