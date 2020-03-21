Количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 275 тысяч человек
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. По состоянию на 5:55 субботы общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 11397 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).
Всего в мире 275429 инфицированных. В свою очередь, в мире выздоровели 88250 человек.
В Китае наблюдается снижение количества больных. Накануне из провинции Хубэй в Китае отозвали 3,7 тыс. медиков из-за улучшения эпидемической ситуации.
Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются Италия (47021), Испания (21571), Германия (19848), Иран (19644) и США (19 624).
Напомним, в Украине уже подтвержден 41 случай COVID-19.