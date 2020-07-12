Кількість інфікованих коронавірусом на Хмельниччині перевалила за 900 осіб

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Київ • УНН

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КИЇВ. 12 липня. УНН. Станом на вечір 11 липня в Хмельницькій області зареєстровано понад 900 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Про це повідомляє пресслужба Хмельницької ОДА, передає УНН.

“В Хмельницькій області зареєстровано 907 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 56 — діти, 142 — медпрацівники”, — йдеться у повідомленні.

На лікуванні перебуває 127 осіб, з них 43 лікується стаціонарно, 84 амбулаторно. З них 8 — діти, 21 — медпрацівники.

Зазначається, що загалом одужало 760 осіб (83,8% від підтверджених випадків), з них 48 — діти, 120 — медпрацівники. Станом на вечір 11 липня, за суботу одужало ще 6 осіб.

“Кількість летальних випадків в області — 20”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 52 843 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1 372 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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