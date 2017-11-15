Кілька сотень осіб влаштували безлади у Брюсселі, 16 - затримано
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. У Брюсселі кілька сотень людей зібралися в центрі міста на запрошення французького репера Vargasss 92, який особливо популярний у Бельгії серед молоді. Заворушення почались, коли поліція спробувала підійти до музиканта, передає УНН із посиланням на РІА "Новости".
У результаті заворушень було пошкоджено автомобіль і вибито скло бібліотеки Muntpunt.
Глава МВС Жан Жамбон повідомляв в Twitter, що для наведення порядку були направлені підрозділи федеральної поліції.
У поліції також відзначили, що затримано не менше 16 учасників заворушень в центрі Брюсселя.
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Раніше телерадіокомпанія RTBF повідомила, що в Брюсселі затриманий репер Vargasss 92. Можливо, він став причиною заворушень в центрі бельгійської столиці.
Завдяки оперативним діям поліції, площа перед Королівським оперним театром в Брюсселі була розчищена від молоді, яка повела себе агресивно по відношенню до поліцейських.