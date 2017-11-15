Несколько сотен человек устроили беспорядки в Брюсселе, 16 - задержаны
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Брюсселе несколько сотен человек собрались в центре города по приглашению французского рэпера Vargasss 92, который особенно популярен в Бельгии среди молодежи. Беспорядки начались, когда полиция попыталась подойти к музыканту, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
В результате беспорядков был поврежден автомобиль и выбиты стекла библиотеки Muntpunt.
Глава МВД Жан Жамбон сообщал в Twitter, что для наведения порядка были направлены подразделения федеральной полиции.
В полиции также отметили, что задержано не менее 16 участников беспорядков в центре Брюсселя.
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Ранее телерадиокомпания RTBF сообщила, что в Брюсселе задержан рэпер Vargasss 92. Возможно, он стал причиной беспорядков в центре бельгийской столицы.
Благодаря оперативным действиям полиции, площадь перед Королевским оперным театром в Брюсселе была расчищена от молодежи, которая повела себя агрессивно по отношению к полицейским.