Несколько сотен человек устроили беспорядки в Брюсселе, 16 - задержаны

В результате беспорядков был поврежден автомобиль и выбиты стекла библиотеки Muntpunt.

Глава МВД Жан Жамбон сообщал в Twitter, что для наведения порядка были направлены подразделения федеральной полиции.

В полиции также отметили, что задержано не менее 16 участников беспорядков в центре Брюсселя.

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Ранее телерадиокомпания RTBF сообщила, что в Брюсселе задержан рэпер Vargasss 92. Возможно, он стал причиной беспорядков в центре бельгийской столицы.

Благодаря оперативным действиям полиции, площадь перед Королевским оперным театром в Брюсселе была расчищена от молодежи, которая повела себя агрессивно по отношению к полицейским.