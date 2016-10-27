Кіберполіція викрила міжнародний торент-трековий ресурс
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Кіберполіція України спільно з американськими правоохоронцями припинили діяльність міжнародного торент-трекового ресурсу. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції України.
Правоохоронці розкрили незаконну схему діяльності міжнародного торент-трекового ресурсу, що займав друге місце в світі по популярності.
Встановлено, що організаторами незаконного бізнесу були українці, які налагодили роботу ресурсу з орієнтацією на англомовних клієнтів. Поліції вдалось ідентифікувати всіх учасників бізнесу та притягнути до відповідальності.
"Ми вдячні кіберполіцейським за нещодавно проведену роботу по протидії сайтам піратів, через які розповсюджувався як український, так і американський контент. Ми очікуємо подальших позитивних зрушень у співпраці з українськими поліцейськими, — сказав перший секретар Посольства США в Україні з питань інтелектуальної власності Дональд Траунсенд.