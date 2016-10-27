Киберполиции раскрыла межконтинентальную незаконную схему
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Киберполиции Украины совместно с американскими правоохранителями пресекли деятельность международной торрент-трекового ресурса. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.
Правоохранители раскрыли незаконную схему деятельности международного торрент-трекового ресурса, занимавший второе место в мире по популярности.
Установлено, что организаторами незаконного бизнеса были Украинцы, которые наладили работу ресурса с ориентацией на англоязычных клиентов. Полиции удалось идентифицировать всех участников бизнеса и привлечь к ответственности.