Хокеїсти "Коламбуса" завоювали третю підряд перемогу в НХЛ

Американець Зак Веренскі забив після того, як воротар “Блю Джекетс” Бобровській зробив складний сейв після кидка Джиммі Весі. А Панарін реалізував першу більшість “Коламбуса” за сім матчів і 19 спроб — 2:0.

“Ми допустили серйозну помилку в меншості і стали відставати не на один гол, а на два. Два голи в матчі проти воротаря, який зловив свою гру”, — сказав тренер “Рейнджерс” Ален Віньо.

Відзначимо, що “Коламбус” вперше за п’ять матчів забив більше одного гола в основний час. Також “Блю Джекетс” отримали третю поспіль звитягу і з 25 пунктами піднялися на 4-й рядок Сходу.

Натомість “Нью-Йорк Рейнджерс” зазнали другої поразки після серії з шести перемог — 20 балів і 10-те місце.

Додамо, що в іншому протистоянні “Детройт” подужав аутсайдера “Баффало” — 3:1.