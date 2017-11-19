Хокеїсти "Коламбуса" завоювали третю підряд перемогу в НХЛ

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. В регулярному чемпіонаті НХЛ відбулося два поєдинки, в одному з яких зустрілися представники Східної конференції — “Коламбус” та “Рейнджерс”, інформує УНН з посиланням на сайт Ліги.

Американець Зак Веренскі забив після того, як воротар “Блю Джекетс” Бобровській зробив складний сейв після кидка Джиммі Весі. А Панарін реалізував першу більшість “Коламбуса” за сім матчів і 19 спроб — 2:0.

“Ми допустили серйозну помилку в меншості і стали відставати не на один гол, а на два. Два голи в матчі проти воротаря, який зловив свою гру”, — сказав тренер “Рейнджерс” Ален Віньо.

Відзначимо, що “Коламбус” вперше за п’ять матчів забив більше одного гола в основний час. Також “Блю Джекетс” отримали третю поспіль звитягу і з 25 пунктами піднялися на 4-й рядок Сходу.

Натомість “Нью-Йорк Рейнджерс” зазнали другої поразки після серії з шести перемог — 20 балів і 10-те місце.

Додамо, що в іншому протистоянні “Детройт” подужав аутсайдера “Баффало” — 3:1.

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