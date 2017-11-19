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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 11795 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 40035 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 46268 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

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Хоккеисты "Коламбуса" завоевали третью подряд победу в НХЛ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 ноября. УНН. В регулярном чемпионате НХЛ состоялось два поединка, в одном из которых встретились представители Восточной конференции — “Коламбус” и “Рейнджерс”, информирует УНН со ссылкой на сайт Лиги.

Американец Зак Веренски забил после того, как вратарь “Блю Джекетс” Бобровский сделал сложный сейв после броска Джимми Веси. А Панарин реализовал первое большинство “Коламбуса” за семь матчей и 19 попыток — 2: 0.

“Мы допустили серьезную ошибку в меньшинстве и стали отставать не на один гол, а на два. Два гола в матче против вратаря, который поймал свою игру”, — сказал тренер “Рейнджерс” Ален Виньо.

Отметим, что “Коламбус” впервые за пять матчей забил больше одного гола в основное время. Также “Блю Джекетс” получили третью подряд победу и с 25 пунктами поднялись на 4-ю строчку Востока.

А “Нью-Йорк Рейнджерс” потерпели второе поражение после серии из шести побед — 20 баллов и 10-е место.

Добавим, что в другом противостоянии “Детройт” осилил аутсайдера “Баффало” — 3: 1.

Украинские Национальные Новости

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