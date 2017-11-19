Хоккеисты "Коламбуса" завоевали третью подряд победу в НХЛ

Американец Зак Веренски забил после того, как вратарь “Блю Джекетс” Бобровский сделал сложный сейв после броска Джимми Веси. А Панарин реализовал первое большинство “Коламбуса” за семь матчей и 19 попыток — 2: 0.

“Мы допустили серьезную ошибку в меньшинстве и стали отставать не на один гол, а на два. Два гола в матче против вратаря, который поймал свою игру”, — сказал тренер “Рейнджерс” Ален Виньо.

Отметим, что “Коламбус” впервые за пять матчей забил больше одного гола в основное время. Также “Блю Джекетс” получили третью подряд победу и с 25 пунктами поднялись на 4-ю строчку Востока.

А “Нью-Йорк Рейнджерс” потерпели второе поражение после серии из шести побед — 20 баллов и 10-е место.

Добавим, что в другом противостоянии “Детройт” осилил аутсайдера “Баффало” — 3: 1.