Хочуть приховати втрати: окупанти зафарбовують бортові номери своїх кораблів – Арестович

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"Бойові кораблі рф, які діють в басейні Чорного моря, почали зафарбовувати бортові номери. Знаєте для чого це робиться? Тому що вони хочуть приховати втрати, які вони несуть. Це, звісно, не потоплені кораблі, хоча хто зна, але ушкоджені точно. І оскільки вони бувають однотипні, вони хочуть приховати, який саме корабль був уражений. Це означає, що ми б'ємо їх воєнноморський флот", — сказав Арестович.

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Російські окупанти у торговельному порту Маріуполя обстріляли криголам "Капітан Бєлоусов". Одна людина загинула, ще кількох було поранено.