ХК "Торонто" перервав серію поразок в НХЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Хокеїсти "Торонто Мейпл Ліфс" з рахунком 3:1 у гостях переграли "Анахайм Дакс" і перервали серію з трьох поразок в регулярному чемпіонаті НХЛ, повідомляє УНН з посиланням на сайт турніру.
Сотим переможним голом у кар'єрі відзначився Патрік Марло. Також за "Мейпл Ліфс" шайби закинули Браун і Комаров. Єдине взяття воріт за господарів зробив Касе.
Примітно, що гравці "Дакс" тричі по ходу зустрічі потрапляли в штангу.
Зауважимо, що воротар Фредерік Андерсен провів перший матч в Анахаймі з тих пір, як був обміняний в "Торонто" в червні 2016 року. Він зробив 28 сейвів.
Відзначимо, що в турнірній таблиці "Торонто" має 16 пунктів та займає 5-й рядок Східної конференції. "Анахайм" з 13 очками на 9-му щаблі Заходу.
Результати інших баталії регулярного чемпіонату:
"Чикаго" – "Філадельфія" 3:0;
"Едмонтон" – "Піттсбург" 2:3;
"Ванкувер" – "Нью-Джерсі" 0:2;
"Сан-Хосе" – "Нешвілл" 4:1.
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