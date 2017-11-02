ХК "Торонто" прервал серию поражений в НХЛ

Сотым победным голом в карьере отличился Патрик Марло. Также за "Мэйпл Лифс" шайбы забросили Браун и Комаров. Единственное взятие ворот хозяев сделал Кассе.

Примечательно, что игроки "Дакс" трижды по ходу встречи попадали в штангу.

Заметим, что вратарь Фредерик Андерсен провел первый матч в Анахайме с тех пор, как был обменян в "Торонто" в июне 2016 года. Он сделал 28 сейвов.

Отметим, что в турнирной таблице "Торонто" имеет 16 пунктов и занимает 5-ю строчку Восточной конференции. "Анахайм" с 13 очками на 9-м ступени Запада.

Результаты других баталии регулярного чемпионата:

"Чикаго" - "Филадельфия" 3:0;

"Эдмонтон" - "Питтсбург" 2:3;

"Ванкувер" - "Нью-Джерси" 0:2;

"Сан-Хосе" - "Нэшвилл" 4:1.

Как сообщал УНН, НХЛ пожертвовала почти 3 млн долл. пострадавшим от урагана "Ирма".