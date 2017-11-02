ХК "Торонто" прервал серию поражений в НХЛ

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 45036 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 111554 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 101691 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 104547 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 103821 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 88951 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 103480 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 101943 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 141531 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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ХК "Торонто" прервал серию поражений в НХЛ

ХК "Торонто" прервал серию поражений в НХЛ

Киев  •  УНН

 • 7251 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Хоккеисты "Торонто Мэйпл Лифс" со счетом 3:1 в гостях обыграли "Анахайм Дакс" и прервали серию из трех поражений в регулярном чемпионате НХЛ, сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.

Сотым победным голом в карьере отличился Патрик Марло. Также за "Мэйпл Лифс" шайбы забросили Браун и Комаров. Единственное взятие ворот хозяев сделал Кассе.

Примечательно, что игроки "Дакс" трижды по ходу встречи попадали в штангу.

Заметим, что вратарь Фредерик Андерсен провел первый матч в Анахайме с тех пор, как был обменян в "Торонто" в июне 2016 года. Он сделал 28 сейвов.

Отметим, что в турнирной таблице "Торонто" имеет 16 пунктов и занимает 5-ю строчку Восточной конференции. "Анахайм" с 13 очками на 9-м ступени Запада.

Результаты других баталии регулярного чемпионата:

"Чикаго" - "Филадельфия" 3:0;

"Эдмонтон" - "Питтсбург" 2:3;

"Ванкувер" - "Нью-Джерси" 0:2;

"Сан-Хосе" - "Нэшвилл" 4:1.

Как сообщал УНН, НХЛ пожертвовала почти 3 млн долл. пострадавшим от урагана "Ирма".

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