ХК “Дніпро” завоював перший в сезоні виграш у чемпіонаті України

Деталі

Першу половину першого періоду “Дніпро” діяв в зоні суперника і атакував володіння Василя Полгородніка. “Щуки” впевнено насідали, але незважаючи на це, шайбу встигли перехопити білоцерківці та відкрили рахунок в матчі — з передачі Артема Козловського гол забив Дмитро Попережай. На перерву “барси” пішли з мінімальною перевагою.

Другий період херсонці насідали на “Білий Барс”, намагаючись зрівняти рахунок. Але білоцерківці не збиралися поступатися, у відповідь атакуючи суперника. “Щуки” кидали, але шайба не йшла у ворота. Подвоїв перевагу “Білий Барс”, реалізовувати більшість голом Владислава Брагі. “Дніпро” завівся і херсонцям вдалося закинути шайбу у ворота Василя Полгородніка — Данило Кашевко скоротив відрив до 1:2.

Третій період команди поперемінно атакували один одного. “Щуки” хотіли зрівняти рахунок, а “барси” збільшити відрив. Херсонці досягли своєї мети — рахунок зрівняв Кирило Катрич. Дотиснули господарі “Білий Барс” і “Дніпро” вийшов вперед, дубль оформив Данило Кашевко. Не зменшили темп гри херсонці, четверту шайбу закинув Віталій Кірющенков (4:2).

Доповнення

“Дніпро” здобув першу перемогу у сезоні і з 2-ма очками посідає передостаннє місце. “Білий Барс” залишився без очок — 8-й рядок.