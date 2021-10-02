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ХК "Днепр" завоевал первый в сезоне выигрыш в чемпионате Украины

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 октября. УНН. Состоялся заключительный матч пятого тура Украинской хоккейной-лиги - "Днепр" принял "Белый Барс", сообщает УНН со ссылкой на сайт УХЛ.

Детали

Первую половину первого периода “Днепр” действовал в зоне соперника и атаковал владения Василия Полгородник. “Щуки” уверенно наседали, но несмотря на это, шайбу успели перехватить белоцерковцы и открыли счет в матче — с передачи Артема Козловского гол забил Дмитрий Попережай. На перерыв “барсы” ушли с минимальным преимуществом.

Второй период херсонцы наседали на “Белый Барс”, пытаясь сравнять счет. Но белоцерковцы не собирались уступать, в ответ атакуя соперника. “Щуки” бросали, но шайба не шла в ворота. Удвоил преимущество “Белый Барс”, реализовывать большинство голом Владислава Браге. “Днепр” завелся и херсонцам удалось забросить шайбу в ворота Василия Полгородник — Даниил Кашевко сократил отрыв до 1: 2.

Третий период команды попеременно атаковали друг друга. “Щуки” хотели сравнять счет, а “барсы” увеличить отрыв. Херсонцы достигли своей цели — счет сравнял Кирилл Катрич. Дожали хозяева “Белый Барс” и “Днепр” вышел вперед, дубль оформил Даниил Кашевко. Не уменьшили темп игры херсонцы, четвертую шайбу забросил Виталий Кирющенков (4: 2).

Дополнение

“Днепр” одержал первую победу в сезоне и с 2-мя очками занимает предпоследнее место. “Белый Барс” остался без очков — 8-ю строчку.

Украинские Национальные Новости

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