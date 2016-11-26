Хет-трик Ж.Мораеса допоміг "Динамо" розгромити "Волинь"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. На стадіоні “Авангард” в Луцьку відбувся поєдинок 16 туру УПЛ між господарями поля “Волинню” та київським “Динамо”, повідомляє УНН з посиланням на сайт “біло-синіх”.
Вже на 6 хвилині господарі відкрили рахунок. Шабанов завдав потужного удару здалеку, Рудько відбив м’яч перед собою, і Діденко опинився першим на добиванні, переправивши м’яч у ворота. Проте кияни зрівняли рахунок у середині тайму, а під завершення вийшли вперед — м’ячі на свій рахунок записав Жуніор Мораес та Андрій Ярмоленко.
Покращити перевагу над опонентом “динамівці” зуміли завдяки влучним ударам Ж.Мораеса на 71 і 93 хвилинах, котрий оформив хет-трик — 1:4.
Варто відзначити, що А.Ярмоленко забив свій гол вперше з другого туру чемпіонату.
Нагадаємо, що у турнірній таблиці “біло-сині” з 36 очками на 2-й позиції і відстають від “Шахтаря” на 5 пунктів. “Волинь” зазнала четвертої поразки поспіль та з 9 балами на 10-й сходинці.