Хет-трик Ж.Мораеса помог "Динамо" разгромить "Волынь"

Уже на 6 минуте хозяева открыли счет. Шабанов нанес мощный удар издали, Рудько отбил мяч перед собой, и Диденко оказался первым на добивании, переправив мяч в ворота. Однако киевляне сравняли счет в середине тайма, а под завершение вышли вперед - мячи на свой счет записал Жуниор Мораес и Андрей Ярмоленко.

Улучшить преимущество над оппонентом "динамовцы" сумели благодаря точным ударам Ж.Мораеса на 71 и 93 минутах, который оформил хет-трик - 1: 4.

Стоит отметить, что А.Ярмоленко забил свой гол впервые со второго тура чемпионата.

Напомним, что в турнирной таблице "бело-синие" с 36 очками на 2-й позиции и отстают от "Шахтера" на 5 пунктов. "Волынь" потерпела четвертое поражение подряд и с 9 баллами на 10-й строчке.