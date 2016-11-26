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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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Хет-трик Ж.Мораеса помог "Динамо" разгромить "Волынь"

Киев • УНН

 • 9817 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. На стадионе "Авангард" в Луцке состоялся поединок 16 тура УПЛ между хозяевами поля "Волынью" и киевским "Динамо", сообщает УНН со ссылкой на сайт "бело-синих".

Хет-трик Ж.Мораеса помог "Динамо" разгромить "Волынь"

Уже на 6 минуте хозяева открыли счет. Шабанов нанес мощный удар издали, Рудько отбил мяч перед собой, и Диденко оказался первым на добивании, переправив мяч в ворота. Однако киевляне сравняли счет в середине тайма, а под завершение вышли вперед - мячи на свой счет записал Жуниор Мораес и Андрей Ярмоленко.

Улучшить преимущество над оппонентом "динамовцы" сумели благодаря точным ударам Ж.Мораеса на 71 и 93 минутах, который оформил хет-трик - 1: 4.

Стоит отметить, что А.Ярмоленко забил свой гол впервые со второго тура чемпионата.

Напомним, что в турнирной таблице "бело-синие" с 36 очками на 2-й позиции и отстают от "Шахтера" на 5 пунктов. "Волынь" потерпела четвертое поражение подряд и с 9 баллами на 10-й строчке.

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