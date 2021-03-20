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Хет-трик та оновлення бомбардирського рекорду: "Баварія" у меншості розгромила "Штутгарт"

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Мюнхенська "Баварія" у грі в меншості завдала поразки "Штутгарту" у протистоянні 26-го туру німецької Бундесліги, передає УНН з посиланням на сайт клубу-переможця.

Що відомо

Майже 80 хвилин "баварці" грали проти "Штутгарта" в меншості, але в підсумку здобули перемогу з рахунком 4:0.

Деталі

На 12-й хвилині Альфонсо Девіс був видалений з поля за порушення правил. Однак такий несподіваний поворот подій зовсім не вплинув на господарів поля. Ще до перерви Роберт Левандовскі (18, 23, 39 хв) оформив хет-трик, ще один гол на свій рахунок записав Серж Гнабрі. Лише деякі команди можуть в меншості демонструвати таку гру. Після зміни сторін гості стали грати сміливіше, але "баварці" як і раніше тримали гру під контролем і могли перемогти з ще більшим рахунком.

Примітно, що на рахунку 32-річного Левандовскі стало 35 голів в чемпіонаті – його новий рекорд в німецькій першості. У минулому сезоні поляк забив 34 голи.

Відзначимо, що всього у Левандовскі 271 гол в Бундеслізі. Він займає друге місце після Герда Мюллера, який відзначився 365 разів.

Доповнення

Завдяки цьому успіху "Баварія" за підсумками 26 турів продовжує випереджати "РБ Лейпциг" на чотири очки.

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