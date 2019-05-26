Хет-трик Дентіньо допоміг "Шахтарю" здобути розгромну перемогу в УПЛ

Старт пройшов під повним контролем господарів, які більше володіли м’ячем і частіше загрожували воротам суперника. Перший момент партнери створили для Миколи Матвієнко — мимо цілі. Слідом небезпечно били Тете (парирував голкіпер), Фернандо (неточно), Дентіньо (поруч зі штангою) і Степаненко (над поперечиною). Оборона “оранжево-чорних” при цьому діяла безпомилково, і у Трубіна роботи було не так багато: пару раз він впевнено зіграв на виходах.

Після перерви команди показали більш відкритий і видовищний футбол. Задав таке ритм швидкий гол “Шахтаря”: на 52-й хвилині Степаненко скинув м’яч на Дентіньо, і той з гострого кута пробив без шансів для воротаря — 1:0. Тут же вступив Анатолій Трубін, потягнувши непростий удар Тищенко, а в атаці у відповідь “гірники” подвоїли рахунок: Тете розігнав контрвипад і заграв Дентіньо, який розібрався з захисником і прошив Гальчука — 2:0.

Слідом міг відзначитися і сам Тете, але його постріл голкіпер витягнув з-під поперечини. На 69-й хвилині вперше після травми на поле повернувся лідер “Шахтаря” Марлос, який замінив Соломона, а трохи пізніше вийшов і молодий бразилець Маркіньос Сіпріано. Тим часом маріупольці не збиралися здаватися, і ось уже Путря потужно б’є в штангу. Відзначилися в цей вечір тільки господарі, а ще дві гольові комбінації організували Марлос і Бутко: простріл Богдана замкнув Тете (3:0), а флангову подачу українця точним ударом головою завершив Дентіньо і оформив хет-трик — 4:0.

Зауважимо, що “Шахтар” впевнено переміг “Маріуполь” і доводить свою безпрограшну серію в чемпіонаті до 28 матчів.

Додамо, в одному із інших протистоянь “Зоря” обіграла “Олександрію” 3:1.