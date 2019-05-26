Хет-трик Дентиньо помог "Шахтеру" получить крупную победу в УПЛ

Старт прошел под полным контролем хозяев, которые больше владели мячом и чаще угрожали воротам соперника. Первый момент партнеры создали для Николая Матвиенко — мимо цели. Вслед опасно били Тете (парировал голкипер), Фернандо (неточно), Дентиньо (рядом со штангой) и Степаненко (над перекладиной). Оборона “оранжево-черных” при этом действовала безошибочно, и у Трубина работы было не так много: пару раз он уверенно сыграл на выходах.

После перерыва команды показали более открытый и зрелищный футбол. Задал такой ритм быстрый гол “Шахтера”: на 52-й минуте Степаненко сбросил мяч на Дентиньо, и тот с острого угла пробил без шансов для вратаря — 1:0. Здесь же вступил Анатолий Трубин, потянув сложный удар Тищенко, а в ответной атаке “горняки” удвоили счет: Тете разогнал контрвыпад и заиграл Дентиньо, который разобрался с защитником и прошил Гальчука — 2:0. Вслед мог отличиться и сам Тете, но его выстрел голкипер вытащил из-под перекладины.

На 69-й минуте впервые после травмы на поле вернулся лидер “Шахтера” Марлос, который заменил Соломона, а чуть позже вышел и молодой бразилец Маркиньос Сиприано. Между тем мариупольцы не собирались сдаваться, и вот уже Путря мощно бьет в штангу. Отличились в этот вечер только хозяева, а еще две голевые комбинации организовали Марлос и Бутко: прострел Богдана замкнул Тете (3:0), а фланговую подачу украинца точным ударом головой завершил Дентиньо и оформил хет-трик — 4:0.

Заметим, что “Шахтер” уверенно победил “Мариуполь” и доказывает свою беспроигрышную серию в чемпионате до 28 матчей.

Добавим, в одном из других противостояний “Заря” обыграла “Александрию” 3:1.