Херсонщина: окупанти виганяють людей з Таврійського, щоб розмістити техніку

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"Повідомляють із села Таврійське, яке знаходиться в Голопристанському районі біля села Чулаківка, що окупанти зайшли в це село і сказали, що людям потрібно забратися звідти, тому що там буде розташовуватися військова частина й незабаром прийде багато тяжкої техніки, і якщо вони зараз не поїдуть, то їх примусово виселять з цього села", - розповів Хлань.

За його словами, на лівобережній частині Херсонщини, від Голої Пристані до Кінбурнської коси й в іншу сторону аж до Нової Каховки, по всьому узбережжю окупанти облаштовують фортифікаційні споруди, риють бліндажі та вкопують техніку.

"Такі сигнали йдуть й по іншим селам лівобережної Херсонщини. Тобто окупанти вже примусово починають висиляти людей з їх домівок, розташовуючи свою техніку і розміщаючи військових по цивільним хатам", - сказав Хлань.

Нагадаємо

Раніше Сергій Хлань повідомляв, що цивільних, які зараз переміщуються на лівобережну частину Херсонської області, російські окупанти планують використати як живий щит.