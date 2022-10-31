Херсонщина: окупанти виганяють людей з Таврійського, щоб розмістити техніку
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Російські окупанти виганяють людей із села Таврійське Херсонської області, щоб розмістити там військову частину та техніку. Про це під час брифінгу повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, передає УНН.
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"Повідомляють із села Таврійське, яке знаходиться в Голопристанському районі біля села Чулаківка, що окупанти зайшли в це село і сказали, що людям потрібно забратися звідти, тому що там буде розташовуватися військова частина й незабаром прийде багато тяжкої техніки, і якщо вони зараз не поїдуть, то їх примусово виселять з цього села", - розповів Хлань.
За його словами, на лівобережній частині Херсонщини, від Голої Пристані до Кінбурнської коси й в іншу сторону аж до Нової Каховки, по всьому узбережжю окупанти облаштовують фортифікаційні споруди, риють бліндажі та вкопують техніку.
"Такі сигнали йдуть й по іншим селам лівобережної Херсонщини. Тобто окупанти вже примусово починають висиляти людей з їх домівок, розташовуючи свою техніку і розміщаючи військових по цивільним хатам", - сказав Хлань.
Нагадаємо
Раніше Сергій Хлань повідомляв, що цивільних, які зараз переміщуються на лівобережну частину Херсонської області, російські окупанти планують використати як живий щит.