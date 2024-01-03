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Херсон вночі зазнав ворожого обстрілу: пошкоджено магазини, автівки

Херсон вночі зазнав ворожого обстрілу: пошкоджено магазини, автівки

Київ • УНН

 • 30557 перегляди

Російські війська обстріляли Дніпровський район Херсона, завдавши матеріальних збитків, але обійшлося без жертв

Російські окупанти цієї ночі обстріляли Дніпровський район Херсона. Обійшлося без постраждалих, але пошкодження зазнали автівки та магазини, повідомляє Херсонська ОВА, пише УНН.

Деталі

"Вночі ворог обстріляв Дніпровський район Херсона. На щастя, обійшлося без постраждалих. Але вулиці, магазини, автівки – все понівечене снарядами. А саме місце прильоту нагадує руїну", - ідеться в повідомленні ОВА у Telegram.

На відео видно пошкоджені машини, магазини, повалені дерева та вирви від снарядів.

Нагадаємо

Російські війська за минулу добу обстріляли Херсонську область 121 раз, поцілили по медичних установах та закладах освіти у Херсонському районі, відомо про одну поранену людину.

Павло Башинський

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