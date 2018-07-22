Хацкевич про гру з "Шахтарем": володіти м’ячем та перевагою – це ще не перемога

“Володіти м’ячем та перевагою — це ще не перемога. Так, були важкі моменти, але ми попереджали хлопців, що потрібно вміти терпіти. Початок матчу був за „Шахтарем“, були достатньо небезпечні моменти біля наших воріт, але ми доволі небезпечно виходили в контратаки. Десь не вистачало завершального пасу, десь — точного удару. Але, загалом, ми лише входимо в сезон, і ця перемога додасть нам як фізичних, так і моральних сил, а також упевненості на майбутнє”, — наголосив білоруський фахівець.

Наставник “біло-синіх” оцінив дебют бразильського новачка клубу Че Че.

“Загалом, Че Че сподобався. Можливо, не вистачає поки взаєморозуміння, але 45 відведених хвилин від надійно зіграв в обороні. Так, не вистачало гостроти, але з часом, упевнений, він продемонструє свої найкращі якості й додаватиме з кожною грою”, — підкреслив Хацкевич.

Відзначимо, що Суперкубок України став для Хацкевича першим трофеєм на чолі головного тренера “Динамо”.