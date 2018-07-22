Хацкевич об игре с "Шахтером": владеть мячом и преимуществом - это еще не победа

“Владеть мячом и преимуществом — это еще не победа. Так, были тяжелые моменты, но мы предупреждали ребят, что нужно уметь терпеть. Начало матча было за „Шахтером“, были достаточно опасные моменты у наших ворот, но мы довольно опасно выходили в контратаки. Где-то не хватало завершающего паса, где-то — точного удара. Но, в общем, мы только входим в сезон, и эта победа придаст нам как физических, так и моральных сил, а также уверенности в будущем”, — подчеркнул белорусский специалист.

Наставник “бело-синих” оценил дебют бразильского новичка клуба Че Че.

“В общем, Че Че понравился. Возможно, не хватает пока взаимопонимания, но 45 отведенных минут от надежно сыграл в обороне. Так, не хватало остроты, но со временем, уверен, он продемонстрирует свои лучшие качества и будет добавлять с каждой игрой”, — подчеркнул Хацкевич.

Отметим, что Суперкубок Украины стал для Хацкевича первым трофеем во главе главного тренера “Динамо”.