Хацкевич об игре с "Шахтером": владеть мячом и преимуществом - это еще не победа

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 37111 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 101515 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 123578 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 131154 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168715 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153216 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141000 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130446 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 181012 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118328 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Киев  •  УНН

 • 13664 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. Главный тренер “Динамо” Александр Хацкевич подвел итоги триумфального поединка в Суперкубке Украины с “Шахтером” (1:0). Об этом сообщает пресс-служба клуба, передает УНН.

“Владеть мячом и преимуществом — это еще не победа. Так, были тяжелые моменты, но мы предупреждали ребят, что нужно уметь терпеть. Начало матча было за „Шахтером“, были достаточно опасные моменты у наших ворот, но мы довольно опасно выходили в контратаки. Где-то не хватало завершающего паса, где-то — точного удара. Но, в общем, мы только входим в сезон, и эта победа придаст нам как физических, так и моральных сил, а также уверенности в будущем”, — подчеркнул белорусский специалист.

Наставник “бело-синих” оценил дебют бразильского новичка клуба Че Че.

“В общем, Че Че понравился. Возможно, не хватает пока взаимопонимания, но 45 отведенных минут от надежно сыграл в обороне. Так, не хватало остроты, но со временем, уверен, он продемонстрирует свои лучшие качества и будет добавлять с каждой игрой”, — подчеркнул Хацкевич.

Отметим, что Суперкубок Украины стал для Хацкевича первым трофеем во главе главного тренера “Динамо”.

Украинские Национальные Новости

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