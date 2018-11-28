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Харківський МХК "Динамо" звільнив екс-наставника збірної України

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Харківський МХК “Динамо” оголосив про зміни на тренерському містку, відправивши у відставку досвідченого спеціаліста Олександра Сеуканда, повідомляє УНН із посиланням на сайт клубу.

Тимчасово виконуючим обов’язки головного тренера став Олександр Панченко, який раніше працював з командою в якості асистента головного тренера.

Легенда українського хокею, багаторічний наставник київського “Сокола” і національної збірної України, був призначений головним тренером МХК “Динамо” влітку 2017 року. За півтора сезони харківський клуб під його керівництвом провів 64 матчі (з яких 5 — у плей-оф), закинув 201 гол і пропустив 272 шайби.

Статистика матчів МХК “Динамо” під керівництвом Олександра Сеуканда в регулярних чемпіонатах: 19 перемог в основний час, 2 перемоги в додатковий час, 2 поразки в додатковий час, 36 поразок.

Відзначимо, що в сезоні 2017/18 МХК “Динамо” став володарем бронзових медалей чемпіонату.

Українські Національні Новини

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