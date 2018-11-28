Харьковский МХК "Динамо" уволил экс-наставника сборной Украины

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 95563 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 105551 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 140932 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 138206 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 133153 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126817 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 165794 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117972 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141557 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145358 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Харьковский МХК "Динамо" уволил экс-наставника сборной Украины

Харьковский МХК "Динамо" уволил экс-наставника сборной Украины

Киев  •  УНН

 • 7153 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Харьковский МХК “Динамо” объявил об изменениях на тренерском мостике, отправив в отставку опытного специалиста Александра Сеуканда, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.

Временно исполняющим обязанности главного тренера стал Александр Панченко, ранее работавший с командой в качестве ассистента главного тренера.

Легенда украинского хоккея, многолетний наставник киевского “Сокола” и национальной сборной Украины, был назначен главным тренером МХК “Динамо” летом 2017 года. За полтора сезона харьковский клуб под его руководством провел 64 матча (из которых пятая плей-офф), забросил 201 гол и пропустил 272 шайбы.

Статистика МХК “Динамо” под руководством Александра Сеуканда в регулярных чемпионатах: 19 побед в основное время, 2 победы в дополнительное время, 2 поражения в дополнительное время, 36 поражений.

Отметим, что в сезоне 2017/18 МХК “Динамо” стал обладателем бронзовых медалей чемпионата.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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