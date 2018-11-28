Харьковский МХК "Динамо" уволил экс-наставника сборной Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Харьковский МХК “Динамо” объявил об изменениях на тренерском мостике, отправив в отставку опытного специалиста Александра Сеуканда, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.
Временно исполняющим обязанности главного тренера стал Александр Панченко, ранее работавший с командой в качестве ассистента главного тренера.
Легенда украинского хоккея, многолетний наставник киевского “Сокола” и национальной сборной Украины, был назначен главным тренером МХК “Динамо” летом 2017 года. За полтора сезона харьковский клуб под его руководством провел 64 матча (из которых пятая плей-офф), забросил 201 гол и пропустил 272 шайбы.
Статистика МХК “Динамо” под руководством Александра Сеуканда в регулярных чемпионатах: 19 побед в основное время, 2 победы в дополнительное время, 2 поражения в дополнительное время, 36 поражений.
Отметим, что в сезоне 2017/18 МХК “Динамо” стал обладателем бронзовых медалей чемпионата.