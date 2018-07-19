Хакеру з Донбасу загрожує 10 років ув’язнення за дитячу порнографію

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КИЇВ. 19 липня. УНН. У Донецькій області у м.Краматорськ затримали користувача “чорного інтернету”, який займався розповсюдженням дитячої порнографії. Про це повідомила прес-служба прокуратури Донецької області, передає УНН.

“Співробітники прокуратури Донецької області спільно із Управлінням по боротьбі із злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми та слідчим управлінням ГУНП в Донецькій області затримали мешканця Краматорська за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ч.4 ст. 301(ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів, що містять дитячу порнографію) КК України”, — йдеться у повідомленні.

Установлено, що 38-річний чоловік протягом тривалого часу розповсюджував у мережі Інтернет зображення, що містять дитячу порнографію. Чоловік був активним користувачем так званого “чорного інтернету”, створив власну мережу для обміну файлами, які містять зображення порнографічного характеру, та відкривав до них доступ своїм “однодумцям”.

Під час санкціонованого обшуку, за місцем мешкання збоченця вилучено комп’ютерну техніку з контентом дитячої порнографії, накопичувачі.

Тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення чоловікові про підозру в скоєнні інкримінованого злочину.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Нагадаємо, у Київській області судитимуть збоченця за торгівлю дитячою порнографією за участю його дитини.

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