Хакери з Anonymous зламали систему мінкульту росії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Хакерське угруповання Anonymous зламало систему міністерства культури рф і "злило" 230 тисяч електронних листів. Отримані дані опублікували у відкритому доступі на сайті Distributed Denial of Secrets (DDoSecrets) 11 квітня, інформує УНН.
Деталі
База даних, яку злили, має обсяг 446 ГБ і містить 230 тисяч електронних листів, зокрема із робочою документацією відомства (скани та цифрові копії): акти, довіреності, заяви, службові записки, звіти, судові рішення, резюме потенційних працівників та інше.
MORE: #Anonymous leaked 230,000 emails (446GB) from the Ministry of Culture of the Russian Federation ,which is responsible for state policy regarding art, cinematography, archives, copyright, cultural heritage, and censorship. #OpRussia pic.twitter.com/bsMKPxz6Lw— Anonymous TV (@YourAnonTV) April 11, 2022
Нагадаємо
За весь час кібервійни Anonymous опублікували понад 2 млн російських електронних листів.