Хакери з Anonymous зламали систему мінкульту росії

Деталі

База даних, яку злили, має обсяг 446 ГБ і містить 230 тисяч електронних листів, зокрема із робочою документацією відомства (скани та цифрові копії): акти, довіреності, заяви, службові записки, звіти, судові рішення, резюме потенційних працівників та інше.

MORE: #Anonymous leaked 230,000 emails (446GB) from the Ministry of Culture of the Russian Federation ,which is responsible for state policy regarding art, cinematography, archives, copyright, cultural heritage, and censorship. #OpRussia pic.twitter.com/bsMKPxz6Lw

— Anonymous TV (@YourAnonTV) April 11, 2022

Нагадаємо

За весь час кібервійни Anonymous опублікували понад 2 млн російських електронних листів.