Хакеры из Anonymous взломали систему минкульта россии

Детали

База данных, которую слили, имеет объем 446 ГБ и содержит 230 тысяч электронных писем, в частности с рабочей документацией ведомства (сканы и цифровые копии): акты, доверенности, заявления, служебные записки, отчеты, судебные решения, резюме потенциальных работников и прочее.

MORE: #Anonymous leaked 230,000 emails (446GB) from the Ministry of Culture of the Russian Federation ,which is responsible for state policy regarding art, cinematography, archives, copyright, cultural heritage, and censorship. #OpRussia pic.twitter.com/bsMKPxz6Lw

— Anonymous TV (@YourAnonTV) April 11, 2022

Напомним

За все время кибервойны Anonymous опубликовали более 2 млн российских электронных писем.