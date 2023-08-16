Хабарники на Київщині вимагали 30 тисяч доларів за оренду озера - Офіс Генпрокурора

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“Підозрювані вимагали від фізичної особи-підприємця 30 тис доларів. За цю суму вони обіцяли вплинути на службових осіб однієї із сільських рад з метою виділення в оренду озера на території Бучанського району”, — зазначили в Офісі Генпрокурора.

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Підозрюваних затримали у порядку ст. 208 КПК України прямо під час отримання неправомірної вигоди. Нині їм обом оголосили про підозру за фактом зловживання впливом (ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Прокурори скерували до суду клопотання про обрання затриманим запобіжних заходів.

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