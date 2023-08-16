Хабарники на Київщині вимагали 30 тисяч доларів за оренду озера - Офіс Генпрокурора
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. На Київщині правоохоронці викрили адвоката та спільника на вимаганні хабаря у 30 тисяч доларів у місцевого підприємця. За ці гроші хабарники обіцяли йому домовитись із чиновниками про оренду озера у Бучанському районі. Про цей випадок розповіли в Офісі Генпрокурора, пише УНН.
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“Підозрювані вимагали від фізичної особи-підприємця 30 тис доларів. За цю суму вони обіцяли вплинути на службових осіб однієї із сільських рад з метою виділення в оренду озера на території Бучанського району”, — зазначили в Офісі Генпрокурора.
Деталі
Підозрюваних затримали у порядку ст. 208 КПК України прямо під час отримання неправомірної вигоди. Нині їм обом оголосили про підозру за фактом зловживання впливом (ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 КК України).
Прокурори скерували до суду клопотання про обрання затриманим запобіжних заходів.
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