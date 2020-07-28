Керівника "Львівського облавтодору" спіймали на хабарі у 17 тис. грн

"За даними слідства, посадовець вимагав у місцевого підприємця гроші у якості "додаткової" (до офіційної) плати за використання транспорту філії. Ідеться про перевезення піщано-глиняної суміші на земельну ділянку, яку орендує заявник", – повідомили в прокуратурі.

Як повідомляв УНН, 20 липня Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало колишнього міністра транспорту Польщі, ексголову Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) Славоміра Новака. Його офіційно звинуватили у корупції. У Києві, Львові та на території Польщі правоохоронці проводили обшуки.