Керівника "Львівського облавтодору" спіймали на хабарі у 17 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. На Львівщині задокументовано факт одержання керівником філії "Львівського облавтодору" 17 тис. грн хабаря. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Львівської області, передає УНН.
"За даними слідства, посадовець вимагав у місцевого підприємця гроші у якості "додаткової" (до офіційної) плати за використання транспорту філії. Ідеться про перевезення піщано-глиняної суміші на земельну ділянку, яку орендує заявник", – повідомили в прокуратурі.
Як повідомляв УНН, 20 липня Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало колишнього міністра транспорту Польщі, ексголову Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) Славоміра Новака. Його офіційно звинуватили у корупції. У Києві, Львові та на території Польщі правоохоронці проводили обшуки.