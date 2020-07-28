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19 березня, 18:42 • 45518 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 99189 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 101033 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 116703 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

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19 березня, 08:45 • 123233 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 120172 перегляди

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19 березня, 06:32 • 155689 перегляди

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Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

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18 березня, 19:01 • 123906 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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Керівника "Львівського облавтодору" спіймали на хабарі у 17 тис. грн

Керівника "Львівського облавтодору" спіймали на хабарі у 17 тис. грн

Київ • УНН

 • 10121 перегляди

КИЇВ. 28 липня. УНН. На Львівщині задокументовано факт одержання керівником філії "Львівського облавтодору" 17 тис. грн хабаря. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Львівської області, передає УНН.

"За даними слідства, посадовець вимагав у місцевого підприємця гроші у якості "додаткової" (до офіційної) плати за використання транспорту філії. Ідеться про перевезення піщано-глиняної суміші на земельну ділянку, яку орендує заявник", – повідомили в прокуратурі.

Як повідомляв УНН, 20 липня Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало колишнього міністра транспорту Польщі, ексголову Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) Славоміра Новака. Його офіційно звинуватили у корупції. У Києві, Львові та на території Польщі правоохоронці проводили обшуки.

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